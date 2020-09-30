Haberler Haberler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (30 Eylül koronavirüs tablosu)

Sağlık Bakanı güncel rakamlarını açıkladı ( tablosu)

Son dakika () haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Günbegün vaka sayılarını paylaşayn Sağlık Bakanı Dr. , Çarşamba gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:16 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (30 Eylül koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. , Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

30 Eylül Çarşamba günü 112 bin 098 test yapıldı. Bu testlerde 1391 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1245 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam vaka sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 740 oldu.

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