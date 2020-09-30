Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (30 Eylül koronavirüs tablosu)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 30 Eylül Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

30 Eylül Çarşamba günü 112 bin 098 test yapıldı. Bu testlerde 1391 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1245 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam vaka sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 740 oldu.