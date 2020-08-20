Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (20 Ağustos)
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte günbegün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 20 Ağustos Perşembe gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Bakan Koca’nın açıklaması...
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 20 Ağustos Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.
20 Ağustos Perşembe günü 92 bin 301 test yapıldı. Bu testlerde 1412 vakaya rastlandı. 19 vatandaşımız hayatını kaybederken, 882 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 6 milyon 061 bin 930, toplam vaka sayısı 254 bin 520, toplam vefat sayısı 6 bin 058, toplam ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797 oldu.
İŞTE GÜNBEGÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARI:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69392
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
12 Mayıs: 141475
13 Mayıs: 143114
14 Mayıs: 144749
15 Mayıs: 146457
16 Mayıs: 148067
17 Mayıs: 149435
18 Mayıs: 150593
19 Mayıs: 151615
20 Mayıs: 152587
21 Mayıs: 153548
22 Mayıs: 154500
23 Mayıs: 155686
24 Mayıs: 156827
25 Mayıs: 157814
26 Mayıs: 158762
27 Mayıs: 159797
28 Mayıs: 160979
29 Mayıs: 162120
30 Mayıs: 163103
31 Mayıs: 163942
1 Haziran: 164769
2 Haziran: 165555
3 Haziran: 166422
4 Haziran: 167410
5 Haziran: 168340
6 Haziran: 169218
7 Haziran: 170132
8 Haziran: 171121
9 Haziran: 172.114
10 Haziran: 173036
11 Haziran: 174023
12 Haziran: 175218
13 Haziran: 176677
14 Haziran: 178239
15 Haziran: 179831
16 Haziran: 181298
17 Haziran: 182727
18 Haziran: 184031
19 Haziran: 185246
20 Haziran: 186493
21 Haziran: 187685
22 Haziran: 188897
23 Haziran: 190165
24 Haziran: 191657
25 Haziran: 193115
26 Haziran: 194511
27 Haziran: 195883
28 Haziran: 197239
29 Haziran: 198613
30 Haziran: 199906
1 Temmuz: 201098
2 Temmuz: 202284
3 Temmuz: 203456
4 Temmuz: 204610
5 Temmuz: 205758
6 Temmuz: 206844
7 Temmuz: 207897
8 Temmuz: 208938
9 Temmuz: 209962
10 Temmuz: 210965
11 Temmuz: 211981
12 Temmuz: 212993
13 Temmuz: 214001
14 Temmuz: 214993
15 Temmuz: 215940
16 Temmuz: 216873
17 Temmuz: 217799
18 Temmuz: 218717
19 Temmuz: 219641
20 Temmuz: 220572
21 Temmuz: 221500
22 Temmuz: 222402
23 Temmuz: 223315
24 Temmuz: 224252
25 Temmuz: 225173
26 Temmuz: 226100
27 Temmuz: 227019
28 Temmuz: 227982
29 Temmuz: 228924
30 Temmuz: 229891
31 Temmuz: 230873
1 Ağustos: 231869
2 Ağustos: 232856
3 Ağustos: 233851
4 Ağustos: 234934
5 Ağustos: 236112
6 Ağustos: 237265
7 Ağustos: 238450
8 Ağustos: 239622
9 Ağustos: 240804
10 Ağustos: 241997
11 Ağustos: 243180
12 Ağustos: 244392
13 Ağustos: 245635
14 Ağustos: 246861
15 Ağustos: 248117
16 Ağustos: 249309
17 Ağustos: 250542
18 Ağustos: 251805
19 Ağustos: 253108
20 Ağustos: 254520
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;
Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle yaşlıların risk grubunda yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semptomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir.
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 20:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (20 Ağustos) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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