Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Mesleki yeterlilik sınavları başlıyor - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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duyurdu! Mesleki yeterlilik sınavları başlıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Mesleki yeterlilik sınavları başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarının tekrar başlayacağını açıkladı. Sınavlar bugün itibariyle yeniden başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI BAŞLIYOR

Nitelikli ve belgeli işgücüne önem verdiklerini, bu kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirmek yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

SINAVLARDA TEDBİRLER, KAMERAYLA İZLENECEK

Bakan Selçuk, sınavların MYK'nın hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda İSG ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Selçuk yapılacak sınavlara ilişkin, " alanında görevli ve adaylardan hariç kimse bulunmayacak. Sınav merkezi corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek" bilgisini paylaştı.

Selçuk, güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu kapsamında, 226 meslek içerisinden bugüne kadar 143'ünde zorunluluk fiili olarak uygulanmaya alındığını da ifade etti.

  1. 03.06.2020
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