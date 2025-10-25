CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş gümüş madalya kazandı!

Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş gümüş madalya kazandı!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Muhammed Halit Özmuş gümüş madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 20:27
Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş gümüş madalya kazandı!

Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda serbest stil 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş, yarı finalde Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenerek finale yükseldi.

Muhammed Halit, final müsabakasında ABD'li Mitchel Owen Mesenbrink'e mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Öte yandan şampiyonada serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak da yarı finalde bireysel olarak organizasyona katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan, finalde ABD'li Levi David Haines ile karşılaşacak.

