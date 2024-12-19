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Haberler Güreş Başkan Taha Akgül

Başkan Taha Akgül

Güreş federasyonu seçimini yaptı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı Ankara'da yapıldı. Olağan genel kurulda başkanlığa Taha Akgül seçildi

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Başkan Taha Akgül

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Taha Akgül seçildi. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı. Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapılan seçimde kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti. Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

YÖNETİMDE ÜNLÜ İSİMLER

Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı. Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı. Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

GÜREŞE DEV TESİS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Taha, "Olimpiyatlardan sonra sağ olsunlar kendisiyle görüştük. Beni yola çıkaran kendisi oldu. Bbenim için çok büyük onur ve gurur oldu. Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi gibi bir tesisi, Cumhurbaşkanı'mızdan istedik. Allah'ın izniyle Kemerburgaz veya Riva'da, Güreş Gelişim Merkezi adındaki tesisi Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle Türk güreşine kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Birlik çağrısı Akgül, hiç kimseyi ayırmayacaklarının altını çizerek " Kimseyi ayırmadan verebileceğimiz hizmeti, kulüplere vermeye çalışacağız" diye konuştu.

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