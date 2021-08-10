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‘Hepsiyle GURUR duyuyoruz’

Spor Bakanı Kasapoğlu: Madalya alsın almasın her sporcumuzla gurur duyuyoruz.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
‘Hepsiyle GURUR duyuyoruz’
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi. Türkiye'nin Paralimpik Oyunları tarihinin en kalabalık sporcu kafilesiyle Tokyo 2020'de mücadele edeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Oyunlarda ülkemizi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Tarihimizin en yüksek sporcu katılımıyla yer alacağımız Tokyo 2020'de mücadele edecek bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. okyo'da Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Madalya alsın almasın her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz" dedi.
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