Zehra ve Nesrin’den bronz

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 50 kiloda milli güreşçi Zehra Demirhan ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya kazandı. Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda Zehra Demirhan, İsveçli Oestman'ı ve Polonyalı Walczak'ı yenerek, Nesrin Baş ise Polonyalı Kozlowska ve Belaruslu Miklasheuskaya'yı yenerek üçüncü oldu.
Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 50 kiloda milli güreşçi Zehra Demirhan ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya kazandı. Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda Zehra Demirhan, İsveçli Oestman'ı ve Polonyalı Walczak'ı yenerek, Nesrin Baş ise Polonyalı Kozlowska ve Belaruslu Miklasheuskaya'yı yenerek üçüncü oldu. Elvira Kamaloğlu da bronz madalya için güreşecek. 55 kiloda Melda Dernekçi ise beşinci oldu.