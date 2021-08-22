Bakır'dan altın

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, 139 kiloda altın madalya kazandı. Gençlerde son Avrupa Şampiyonu olan Hamza Bakır, Ufa kentindeki organizasyonda tüm rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonluğunu da elde etti. Bakır, sırasıyla Kırgız Manatbekov'u, çeyrek finalde ise Ermenistanlı Kurdyan'ı sayı tuşuyla (8-0) mağlup etti.

TANSEL'DEN BRONZ GELDİ

Yarı finalde ev sahibi Rusyalı rakibi Armen Chokoliyan'ı da 4-0 mağlup ederek finale yükselen Hamza Bakır, finalde dün karşılaştığı Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u da 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden bir diğer güreşçimiz Tansel Can Örtücü de Özbek rakibi Shakhryar Juraboev'i 5-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.