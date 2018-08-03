Kurtdere güreşlerine ünlüler akın edecek
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Kurtdere güreşlerine ünlüler akın edecek

    Kurtdere güreşlerine ünlüler akın edecek

    Ağustos ayı içinde yapılacak olan Kurtdere yağlı güreşlerine ünlü isimler akın edecek. Başkan Yılmaz ’da Başkanı , Balıkesirli ünlü isimleri ve İlçe Belediye Başkanlarını güreşlere davet etti.

    'ni 'nin en önemli ve kaliteli organizasyonlarından biri haline getirerek ata sporumuz yağlı güreşi dünyaya tanıtacak adımlar atan Karesi Belediye Başkanı , kırmızı dipli mum ile Kurtdereli davetlerine 'da devam etti. Kırmızı dipli mum ile davetler çerçevesin de Başkan Yılmaz, İstanbul'da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Emanet, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Balıkesirli İşadamı Ziya İlgen, İSKİ Genel Müdürü Balıkesirli Fatih Turan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye Başkanı , Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Balıkesirli Prof. Dr. Mehmet Aşık, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Ömer Lütfü Arı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı 'ı ziyaret ederek kırmızı dipli mumla 10-11-12 Ağustos'ta yapılacak Kurtdereli Güreşleri'ne davet etti.


    "Türkiye'deki güreş severlere ulaşıyoruz"


    Kurtdereli Güreşleri'ni dünyaya tanıtmak ve gençleri ata sporumuz yağlı güreşi yapmaya teşvik etmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "Geleneksel değerlerimize sahip çıkmak için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Balıkesir olarak güreş konusunda iddialıyız. Bu yörenin en önemli özelliklerinden bir tanesi yıllarca Kırkpınar'da başpehlivan çıkarması. Yaptığımız etkinlikler ve davetlerle Türkiye'deki tüm güreşseverlere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, ziyaret ettiği protokole de samimi karşılamalarından ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

    1. 3.8.2018 16:22
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