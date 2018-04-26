Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Güreş , Avrupa Şampiyonası'na hazır

    Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
    Bu yıl Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarını Salih Bora yönetiminde İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde sürdüren Grekoromen Güreş yarın akşam Rusya'ya hareket edecek. Kafile şampiyonanın ardından 3 Mayıs tarihinde yurda dönecek. Grekoromen Milli Takımı'nda bulunan sporcular şunlar:
    "55 kiloda , 60 kiloda Ali Elçin, 63 kiloda Rahman Bilici, 67 kiloda , 72
    kiloda Murat Dağ, 77 kiloda , 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97
    kiloda Cenk İldem, 130 kiloda ."

    Hazırlıklarını Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne'de sürdüren Kadın Milli Takımı ise Rusya'ya 30 Nisan tarihinde hareket edecek ve 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek. Kadın Milli Takımı ise şu sporculardan oluşuyor:
    "50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Aysun Erge, 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Melika Öztürk,
    59 kiloda Elif Jale Kızılırmak, 62 kiloda Derya Bayan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun,
    72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Yasemin Adar."

    Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Teknik Direktör İsak Irbakhanov yönetiminde Ankara Elmadağ güreş kamp eğitim merkezinde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı ise şampiyona için 2 Mayıs tarihinde Rusya'ya hareket edecek, takımı 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek.
    Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular ise şunlar:
    "57 kiloda Ahmet Peker, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke, 97 kiloda Rıza Yıldırım, 125 kiloda Taha Akgül."
    1. 26.4.2018 16:49
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