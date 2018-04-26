Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
"55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Ali Elçin, 63 kiloda Rahman Bilici, 67 kiloda Enes Başar, 72
kiloda Murat Dağ, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97
kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp."
Hazırlıklarını Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne'de sürdüren Kadın Milli Takımı ise Rusya'ya 30 Nisan tarihinde hareket edecek ve 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek. Kadın Milli Takımı ise şu sporculardan oluşuyor:
"50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Aysun Erge, 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Melika Öztürk,
59 kiloda Elif Jale Kızılırmak, 62 kiloda Derya Bayan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun,
72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Yasemin Adar."
Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Teknik Direktör İsak Irbakhanov yönetiminde Ankara Elmadağ güreş kamp eğitim merkezinde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı ise şampiyona için 2 Mayıs tarihinde Rusya'ya hareket edecek, takımı 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek.
Serbest Güreş Milli Takımı'nda yer alan sporcular ise şunlar:
"57 kiloda Ahmet Peker, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke, 97 kiloda Rıza Yıldırım, 125 kiloda Taha Akgül."
- 26.4.2018 16:49
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
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