Başarılı sporcular ödüllendirildi – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    sporcular ödüllendirildi

    Başarılı sporcular ödüllendirildi

    'da ilçeler arası düzenlenen liseler arası gençler serbest güreş turnuvasında dereceye giren sporcuları, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül ödüllendirdi.

    Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Serbest Güreş Kategorisinde, Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinden 84 kiloda Enes Arslan , 50 kiloda Ramazan Sayın altın madalya, 66 kiloda murat yıldız gümüş madalya, 74 kiloda Ertuğrul Bakırcan bronz madalya kazanmıştı. sporcuları makamında kabul eden Kaymakam Yurdagül, öğrencileri göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik etti ve hediyeler verdi. Yurdagül, Öğrencilere bölge şampiyonasında başarılar diledi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başarılı sporcular ödüllendirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN