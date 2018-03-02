Mavi beyazlı güreşçiler, Milli Takım kampına seçildi – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Mavi beyazlı güreşçiler, kampına seçildi

    Mavi beyazlı güreşçiler, Milli Takım kampına seçildi

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler, 'nı 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

    Türkiye Güreş Federasyonu, Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği , Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Yıldız Erkekler kategorisinde, 10 sıklette, 32 ilden, 350 sporcu katılım sağladı. Türkiye şampiyonası öncesi Erzincan ve Bilecik'te gerçekleştirilen müsabakalarda ilk 16'ya girmeyi başaran sporcular mücadele etti.
    Şampiyonaya dört sporcu ile katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 45 kiloda Yusuf Demir ve Musa Tankuş, 60 kiloda Kadir Aydede, 110 kiloda da ise Salih Erkök'ten oluşan sporcu kafilesi ile Kocaeli'yi temsil etti. İlk turda rahat bir aşama geçiren mavi beyazlılar, ikinci turda zorlansalar da rakiplerini yenerek çeyrek finale kalmayı başardılar. Aynı gün mindere çıkan Kadir Aydede iki rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Ancak çeyrek final müsabakasını kaybedince rakibinin de finale çıkamaması sonucu turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 45 kiloda çeyrek finale kalan iki Kağıtsporlu güreşçiden Musa Tankuş, Erzurumlu zorlu rakibine uzun bir mücadele sonucu yenildi. Rakibinin finale çıkması üstüne Tankuş, repesaja kaldı.

    Büyükşehirli Yusuf Demir ise geçen senenin Avrupa üçüncüsü ile çeyrek final müsabakası yaptı. Çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini yenen Demir finale çıktı. Final müsabakaları şampiyonanın ikinci gününde yapıldı. İlk olarak mindere repesaja kalan Kağıtsporlu güreşçi Musa Tankuş çıktı. Tankuş repesaj karşılaşmasında rakibini geçerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında da rakibini geçen Tankuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

    Final müsabakasında ise mavi beyazlı güreşçi Yusuf Demir ilk devreyi önde kapamasına rağmen müsabakanın sonunda avantajlı durumunu koruyamayarak final müsabakasını kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Derece elde eden iki sporcu, 11-28 Mart tarihlerinde Gebze'de yapılacak olan kampına seçildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:42
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