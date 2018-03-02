Mavi beyazlı güreşçiler, Milli Takım kampına seçildi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler, Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.
Şampiyonaya dört sporcu ile katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 45 kiloda Yusuf Demir ve Musa Tankuş, 60 kiloda Kadir Aydede, 110 kiloda da ise Salih Erkök'ten oluşan sporcu kafilesi ile Kocaeli'yi temsil etti. İlk turda rahat bir aşama geçiren mavi beyazlılar, ikinci turda zorlansalar da rakiplerini yenerek çeyrek finale kalmayı başardılar. Aynı gün mindere çıkan Kadir Aydede iki rakibini yenerek çeyrek finale kaldı. Ancak çeyrek final müsabakasını kaybedince rakibinin de finale çıkamaması sonucu turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. 45 kiloda çeyrek finale kalan iki Kağıtsporlu güreşçiden Musa Tankuş, Erzurumlu zorlu rakibine uzun bir mücadele sonucu yenildi. Rakibinin finale çıkması üstüne Tankuş, repesaja kaldı.
Büyükşehirli Yusuf Demir ise geçen senenin Avrupa üçüncüsü ile çeyrek final müsabakası yaptı. Çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini yenen Demir finale çıktı. Final müsabakaları şampiyonanın ikinci gününde yapıldı. İlk olarak mindere repesaja kalan Kağıtsporlu güreşçi Musa Tankuş çıktı. Tankuş repesaj karşılaşmasında rakibini geçerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında da rakibini geçen Tankuş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Final müsabakasında ise mavi beyazlı güreşçi Yusuf Demir ilk devreyi önde kapamasına rağmen müsabakanın sonunda avantajlı durumunu koruyamayarak final müsabakasını kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Derece elde eden iki sporcu, 11-28 Mart tarihlerinde Gebze'de yapılacak olan Milli Takım kampına seçildi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:42
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
BekoBJK Rakip kim olursa olsun sen kimsen kim beni ilgilendirmez. Sahaya çıkan kim olursa olsun sahada kalmak için mücadele edecek.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 29
Yorum
MHK-TFF Kupada Finale Çok Yakın Burada Josef'in kırmızı, Volkan'ın 2. sarıyı görmemesi, Soldado'nun kartsız oyun tamamlaması, fenerin Fırat ile 12 kişi sahaya çıkması.
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 25
Yorum
flyer Josef ve kaleden gelen Volkan için demiş olabilir, ortalığı kızıştırıp, saklanan, erkek denmeyecek zavallılar için demiş olabilir.
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