Osmaniyeli Güreşçiden Türkiye üçüncülüğü
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup müsabakasına katılan Osmaniyeli Ömer Can Doğan, dereceyle kente döndü.
11 Nisan Spor Salonunda düzenlenen grup müsabakasına 50 ilden 700 sporcu katıldı. 4 gün süren müsabakalarda sporcular birinci gelebilmek için minderde kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Ömer Can Doğan, Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye 3'üncüsü olarak derece elde etti. Sporcu Doğan, 8-27 mart tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Yıldız Erkekler Serbest-Grekoromen Mili takım Uluslararası hazırlık kampına katılacak. Milli takım hazırlık kampının ardından 28 mart 01 nisan tarihlerinde Kocaeli-Gebze'de yapılacak olan Yıldızlar Serbest-Grekoromen ve Kadınlar Zafer Turnuvasında Türkiye'yi ve Osmaniye'yi temsil edecek.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:51
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Osmaniyeli Güreşçiden Türkiye üçüncülüğü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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