Osmaniyeli Güreşçiden Türkiye üçüncülüğü – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Osmaniyeli Güreşçiden Türkiye üçüncülüğü

    Osmaniyeli Güreşçiden Türkiye üçüncülüğü

    TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup müsabakasına katılan Osmaniyeli Ömer Can Doğan, dereceyle kente döndü.

    11 Nisan Spor Salonunda düzenlenen grup müsabakasına 50 ilden 700 sporcu katıldı. 4 gün süren müsabakalarda sporcular birinci gelebilmek için minderde kıyasıya mücadele ederek ter döktü. Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Ömer Can Doğan, Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye 3'üncüsü olarak derece elde etti. Sporcu Doğan, 8-27 mart tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Yıldız Erkekler Serbest-Grekoromen Mili takım Uluslararası hazırlık kampına katılacak. Milli takım hazırlık kampının ardından 28 mart 01 nisan tarihlerinde Kocaeli-Gebze'de yapılacak olan Yıldızlar Serbest-Grekoromen ve Kadınlar Zafer Turnuvasında Türkiye'yi ve Osmaniye'yi temsil edecek.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:51
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