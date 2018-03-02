Başpehlivanlar 2018 sezonuna hazırlanıyor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Başpehlivanlar 2018 sezonuna hazırlanıyor

    Başpehlivanlar 2018 sezonuna hazırlanıyor

    KIRKGÖZ ve Spor Kulübü Güreş Takımı, bir ay sürecek ikinci kış kampına girdi. Antrenör Kemal Yıldız nezaretinde kondisyon ve kuvvet çalışması yapan başpehlivanlar, haftanın 6 günü 8 antrenmanla 2018 güreş sezonuna hazırlanıyor.

    Döşemealtı Belediyesi Spor Tesisleri'nde haftada 3 kez kuvvet antrenmanı, 3 kez koşu, 3 kez de çim sahada güreş antrenmanı yapan başpehlivanlar Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk sezon öncesi ikinci ve son kış kampında güç depoluyor.

    Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz ve Spor Kulübü'nde kamp yapan başpehlivanlar, fitness salonunda 2.5 saat süren kuvvet antrenmanı yaptı. Koşu bandında başlayan ağır antrenman, kol ve bacak kaslarının güçlendirilmesinin yanı sıra halter çalışmasıyla devam etti.

    Antrenmanın ardından kulüp binasında istirahat eden başpehlivanlara işadamı Ahmet Levent sürpriz ziyarette bulundu. İşadamı Levent, güreş takımının tamamına eşofman takımı hediye etti, ayrıca bir tepsi baklava ikram etti.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:32
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