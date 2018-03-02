Başpehlivanlar 2018 sezonuna hazırlanıyor
KIRKGÖZ Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, bir ay sürecek ikinci kış kampına girdi. Antrenör Kemal Yıldız nezaretinde kondisyon ve kuvvet çalışması yapan başpehlivanlar, haftanın 6 günü 8 antrenmanla 2018 güreş sezonuna hazırlanıyor.
Döşemealtı Belediyesi Spor Tesisleri'nde haftada 3 kez kuvvet antrenmanı, 3 kez koşu, 3 kez de çim sahada güreş antrenmanı yapan başpehlivanlar Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Ali Altun, Serkan Serttürk sezon öncesi ikinci ve son kış kampında güç depoluyor.
Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nde kamp yapan başpehlivanlar, fitness salonunda 2.5 saat süren kuvvet antrenmanı yaptı. Koşu bandında başlayan ağır antrenman, kol ve bacak kaslarının güçlendirilmesinin yanı sıra halter çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ardından kulüp binasında istirahat eden başpehlivanlara işadamı Ahmet Levent sürpriz ziyarette bulundu. İşadamı Levent, güreş takımının tamamına eşofman takımı hediye etti, ayrıca bir tepsi baklava ikram etti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:32
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Başpehlivanlar 2018 sezonuna hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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