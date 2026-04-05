Göztepe nihayet

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Ligde alt taraftan kurtulmak isteyen G.Birliği, 6 maçtır galibiyete hasret kalan, Avrupa'yı hedefleyen Göztepe'yi ağırladı. Göz-Göz, 39'da VAR uyarısıyla kazanılan penaltıda Miroshi'nin golüyle öne geçti. 68'de yine VAR uyarısıyla penaltı kazanan sarı-kırmızılılar, Bokele'nin ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. Kalan sürede skoru koruyan İzmir ekibi, 6 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Başkent temsilcisinin ise galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, son 6 maçında da gol sevinci yaşayamadı.