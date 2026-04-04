Avrupa aşkına

Süper Lig'de Göztepe, 21 gün aradan sonra bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Ligde milli ara öncesi son maçında 14 Mart'ta Alanyaspor'la evinde 2-2 berabere kalan Göztepe'nin 18 Mart'ta Galatasaray'la oynaması gereken karşılaşma rakibinin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool deplasmanı nedeniyle ertelenmişti. Son maçını 21 gün önce oynayan Göz-Göz, Başkent deplasmanının ardından 8 Nisan'da Galatasaray'ı erteleme sınavında konuk edecek.

YAKLAŞIK 2 AYDIR SEVİNEMİYOR

Ligde 6 maçtır kazanamayınca Avrupa yarışında geriye düşen Göztepe, son galibiyetini 31 Ocak'ta Karagümrük'ü 2-1 yenerek aldı. Maç yapmadan geçirdiği arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuları da iyileşen İzmir ekibi, Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar çıkışa geçip Galatasaray maçı öncesi moral tazelemeyi hedefliyor. Göztepe haftaya 43 puanla altıncı sırada başladı. Son 7 maçtır galip gelemeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla 13. basamakta yer alıyor.