Ligde 5. sıradaki Göztepe, savunmasıyla Avrupa'da birçok dev kulübü geride bıraktı. 13 maçta sadece 6 gol yiyen Göztepe, bu alanda ligin en iyisi olurken, Avrupa'da da B.Münih, R.Madrid, Barcelona, Liverpool, M.City, PSG, İnter gibi devleri geçti. İngiltere'den lider Arsenal ile İtalya'da zirvedeki Roma, Göz-Göz ile aynı istatistiğe sahip oldu. Bu başarıda en önemli faktör teknik direktör Stoilov'un oynattığı 3'lü savunma sistemi gösteriliyor. Savunmaya Brezilyalı stoper Godoi, sağ bek Arda Okan ve sol bek Tunuslu Cherni'yi transfer eden Göz-Göz, kaleci Lis'in de başarılı performansıyla devleri geride bıraktı.

HÜCUMA TRANSFER

Stoilov defanstaki başarıyı hücumda da göstermeleri gerektiğini belirtti. Her açıklamasında defansa ve Lis'e övgüler yağdıran Bulgar teknik adam, ileri uçta etkili olmak için devre arası en az 2 transfer yapmaları gerektiğini ifade etti.

GÖZLER ANTALYA MAÇINDA

Sahasında Kocaelispor'la berabere kalan Göztepe, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor'a bileniyor. Hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, Akdeniz'de mutlak galibiyet parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Futbolcuların hırslı çalışması da teknik heyetin yüzünü güldürdü.