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Haberler Göztepe Göztepe-Atakaş Hatayspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Atakaş Hatayspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 18:53
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Göztepe-Atakaş Hatayspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte Trendyol 1. Lig'e düşmesi kesinleşen ikinci takım olan Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Ogün, Bokele, Koray, Furkan, Lasse,Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Calvo, Kerim, Matondo, Abdulkadir, Görkem, Boutonna, Strandberg

GÖZTEPE-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Atakaş Hatayspor maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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