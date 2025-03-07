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Haberler Göztepe Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımı oyuncularından Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 13:44
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Göztepe'den Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Göztepe Spor Kulübü, Futbol A Takımı oyuncularından Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, Djalma Silva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Djalma Silva'da sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Brezilyalı sol bek, geçen haftaki Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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