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Haberler Göztepe Romulo müjdesi

Romulo müjdesi

Süper Lig'de son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Avrupa yolunda düşüşe geçen Göztepe, yıldız golcüsü Romulo Cardoso'ya kavuşacak. 3 hafta önce Alanya maçında sakatlanan 22 yaşındaki Brezilyalı forvetin pazartesi İzmir'deki Samsun maçına yetişeceği öğrenildi. Özellikle golcülerin sakatlanmasıyla büyük sıkıntı yaşayan Göz-Göz, son 3 maçında gol atamadı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Romulo müjdesi

Süper Lig'de son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Avrupa yolunda düşüşe geçen Göztepe, yıldız golcüsü Romulo Cardoso'ya kavuşacak. 3 hafta önce Alanya maçında sakatlanan 22 yaşındaki Brezilyalı forvetin pazartesi İzmir'deki Samsun maçına yetişeceği öğrenildi. Özellikle golcülerin sakatlanmasıyla büyük sıkıntı yaşayan Göz-Göz, son 3 maçında gol atamadı.

EMERSON 2 HAFTA DAHA YOK

Romulo'nun yanı sıra diğer forvetleri Juan ve Emersonn'un da sakatlığı nedeniyle sarsılan sarı-kırmızılılarda haftalardır ileri uçta Matsuki ve Tijanic görev yaptı. İyileşen Kubilay'dan hazır olmaması nedeniyle da tam verim alamayan teknik ekibin kritik Samsunspor karşılaşmasıylı birlikte rahat nefes alması bekleniyor. Emersonn'un ise 1 ya da 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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