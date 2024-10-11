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Haberler Göztepe

Göztepe’nin kozu Sambacı Romulo

Süper Lig'de son olarak evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek milli araya 6. sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, geçen sezondan beri büyük çıkış yakaladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Göztepe’nin kozu Sambacı Romulo

Süper Lig'de son olarak evinde Sivasspor'u 3-2 yenerek milli araya 6. sırada giren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso, geçen sezondan beri büyük çıkış yakaladı. Geçen sezon devre arasında A.Paranaense'den kiralanıp bu sene ise bonservisiyle alınan Brezilyalı golcü, kısa zamanda Göztepe'nin en önemli gol kozu oldu. 1. Lig'de 13 maça çıkan 22 yaşındaki Sambacı, 5 gol atıp 1 de asist yaptı. Teknik Direktör Stoilov'un vazgeçemediği Romulo, Süper Lig'de 7 maçta, 5 gol katkısı verdi. Sivas maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan, toplamda 4 kez ağları sarsan Brezilyalı, 1 de asist yaptı.

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