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Haberler Göztepe

Göztepe'de Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 20:28
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Göztepe'de Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 5 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı futbolcular 3 günlük iznin ardından ikas Eyüpspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

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