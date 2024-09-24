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Haberler Göztepe

Göztepe tam gaz

Süper lig’in yenilgisiz ekibi Göztepe, Kayseri engelini kayıpsız aştı. Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini Taha Altıkardeş, Juan ve Doğan'ın golleriyle yenerek puanını 9'a yükseltti

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 06:50
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Göztepe tam gaz

Trendyol Süper Lig'in yenilgisiz dört takımından biri olan Göztepe, taraftarının önünde Kayserispor'a geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takım, 13. dakikada Solet'in pasında Taha'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. 15'te Romulo'nun atığı gol VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptale dildi. 23'te Nazon mutlak fırsatı kaçırdı. 45+3'te Juan, Göztepe'yi 2-0 öne geçirdi ve devre 2-0 bitti.

DAHA ETKİLİYDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Göztepe 60'ta Tijanic ile gole yaklaştı ancak kaleci Onurcan ayaklarıyla topu çıkardı. 67'de Bokele'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 90+1'de Matsuki'nin vuruşunu Onurcan son anda çeldi. 90+4'te Doğan Erdoğan şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0. Göztepe, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltip yenilmezliğini korudu. Galibiyeti olmayan Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

STOILOV: KRİTİK BİR GALİBİYET

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kayserispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtirken kendilerini destekleyen taraftara teşekkür etti.

YÜZDE 63 YETMEDİ

Maç sonu istatistikler ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Kayserispor yüzde 63'e 37 Göztepe karşısında topa daha çok hakim olan taraftı ama kalesine tam 20 şut geldi. Bunların 7'si kaleyi bulup 3'ü gol oldu.

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