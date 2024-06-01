Hedef Kazımcan

Eyüpspor'un ardından lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de gözler transfere çevrildi... İç ve dış transferde hareketli bir dönem geçirecek olan İzmir ekininde ilk hedef; Galatasaray'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş... Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak. Kazımcan, kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacak.

SILVA DA LİSTEDE

Göztepe, Kazımcan Karataş'ın yanı sıra, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'da top koşturan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı da listesine aldı. Sambacı için de yoğun mesai harcanacak. Silva ya da Kazımcan'dan birisini renklerine bağlamak isteyen Göztepe, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini de bir yıl uzattı. Kazımcan'ın memleketi olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında...