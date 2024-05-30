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Çifte harekat

Başkan Ankersen, diğer takımı Southampton’ın Leeds’le finalinde kaleci Lis ve golcü Mara için girişimlerde bulundu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Çifte harekat

Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollar sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Londra'da Wembley'deki Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Southampton-Leeds finali sonrasında transfer görüşmelerinde bulundu. İngiltere'de Göztepe'nin futbol şubesini de devralan Sport Republic şirketinin yönettiği ve Premier Lig'e yükselen Southampton'a playoff finalinde destek vermek amacıyla Londra'ya giden Başkan Rasmus Ankersen ve Sportif Direktör Ivan Mance, transfer listesinde yer alan iki oyuncu için İngiliz ekibinin kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.

LİS TAMAM MARA YOLDA

Southampton'ın Premier Lig'e yükselmesinin ardından kulüpler, kaleci Lis ve Fransız golcü Sekou Mara transferini masaya yatırdı. Southampton'dan kiralık gelen Lis'in Göztepe'de kalması konusunda taraflar her konuda anlaştı. Yönetimin 21 yaşındaki Fransız golcü Mara'yı da kiralık olarak getirmek istediği bildirildi. Genç santrfor, bu sezon 34 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sağladı. Fransa'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. 31 maçta oynayan 27 yaşındaki Polonyalı Lis de geçen sezon 31 maçta 18 gol yerken, 20 maçta kalesini gole kapattı.

BOMBALARI PATL ATACA K

Göztepe, iç transferde İsmail Köybaşı ve Anthony Dennis ile nikah tazeledi, dış transferde ise Kıbrıs Rum Kesimi'nde AEL Limassol'den Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

İKİ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Göztepe, Kortrijk'den kiraladığı 26 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Messaoudi'nin sürekli sakatlık problemi yaşaması nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Genç hücumcu, 5 gol, 6 asistlik performansına rağmen, sakatlığı sebebiyle 10 lig maçında oynamadı. Atınç Nukan da Göztepe'de olmayacak. Sarı- kırmızılılar, 30 yaşındaki stopere veda etti. Nukan, geçen sezon 23 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.

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