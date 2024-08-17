Göztepe 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçta Fenerbahçe'nin gollerini, 45.+3. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45.+7. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.
Göztepe'nin golleri ise 68. dakikada Koray Günter ve 90+6. dakikada Rômulo attı.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi bu sonuçla puanını ligde 4 puana yükseldi.
Göztepe ise puanını 2 yaptı.
EN - NESYRI SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe'ye karşı kaydetti.