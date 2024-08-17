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Göztepe 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 23:52
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Göztepe 2-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Fenerbahçe'nin gollerini, 45.+3. dakikada Edin Dzeko (P) ve 45.+7. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Göztepe'nin golleri ise 68. dakikada Koray Günter ve 90+6. dakikada Rômulo attı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi bu sonuçla puanını ligde 4 puana yükseldi.

Göztepe ise puanını 2 yaptı.

EN - NESYRI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe'ye karşı kaydetti.

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