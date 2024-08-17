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Jose Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 00:13 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 00:18
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Jose Mourinho: Çalıştığımız yerden gol yedik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. 3. golü atabilecek şanslarımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan. Daha sonra Cenk Tosun ile gole yaklaştık ama olmadı. Sonra onlar golü attı.

Devre arasında gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu, o yüzden ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittim. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma göstermem gerekiyordu.

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