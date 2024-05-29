Göztepe'de Atınç Nukan’la yollar ayrıldı!

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'a veda etti.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de iç ve dış transfer hareketliliği devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, bu sezon kaptanlık yapan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'la yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.