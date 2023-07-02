Ogün Göz-Göz'de

Spor Toto 1. Lig kulübü Göztepe, dış transferde 3. imzayı Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak'a attırdı. Geçen sezon kiralık olarak Tuzlaspor'da görev alan 24 yaşındaki savunmacı, İzmir temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Keçiörengücü'nden bonservis bedeli ile transfer edilen ve son olarak Tuzlaspor forması giyen Ogün'e başarılar diliyoruz" denildi.

ÇOK HEYECANLIYIM

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıktığında Göztepe'ye rakip olduğunu dile getiren Ogün, "Bu camianın nasıl bir parçası olabilirim diye hayal kurmuştum. Bu camianın ve taraftarın önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Şanlı Göztepe taraftarına selamlarımla" dedi. Göztepe daha önce Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le sözleşme imzalamıştı.