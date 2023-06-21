Göztepe atakta

Transferin hareketli ekibi Göztepe, rotayı Metehan Mimaroğlu'na çevirdi. Ali Dere ve Tarkan Serbest'le anlaşan sarı-kırmızılılar, bu kez bonservisi Eyüpspor'da olan 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başladı. Tecrübeli kanat oyuncusunun İzmir ekibine sıcak baktığı öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin sonlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezonun ilk yarısını Ümraniyespor'da geçiren Metehan, Süper Lig'de 10 maça çıktı. İkinci yarıda Altınordu'ya giderek 16 maça çıksa da küme düşme üzüntüsü yaşadı. Tecrübeli sol kanat oyuncusunun 2025'e kadar kontratı var.