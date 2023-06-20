Hasan ve Ahmet Göz-Göz’e

Göztepe yerli transferinde atağa kalktı. İzmir ekibi, defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu ile santrfor Ahmet Sağat'ı bitirdi. Pendikspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükselen stoper Hasan'la temasa geçen yönetimin olumlu cevap aldığı ifade edildi. Pendik'le 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Gol yollarında geçen sezon sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan golcü Ahmet Sağat'la da el sıkıştı. Samsun'la 2025'e kadar sözleşmesi olan golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.