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Hasan ve Ahmet Göz-Göz’e

İzmir ekibi, Pendiksporlu savunmacı Hasan Hatipoğlu ve Samsunsporlu golcü Ahmet Sağat’la anlaşmaya vardı...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 06:50
Hasan ve Ahmet Göz-Göz’e

Göztepe yerli transferinde atağa kalktı. İzmir ekibi, defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu ile santrfor Ahmet Sağat'ı bitirdi. Pendikspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükselen stoper Hasan'la temasa geçen yönetimin olumlu cevap aldığı ifade edildi. Pendik'le 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Gol yollarında geçen sezon sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan golcü Ahmet Sağat'la da el sıkıştı. Samsun'la 2025'e kadar sözleşmesi olan golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi.

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