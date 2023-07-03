Genç kanat

1. Lig'deşampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesindeki Senegalli 20 yaşındaki sol kanat İbrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, kulübün hakim ortağı Sport Republic'in düzenlediği özel turnuvada Senegal 1. Ligi ekiplerinden Diambers'te 4 gol, 2 asistle oynayıp kurmayların dikkatini çekti. Ayrıca yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe, 21 Temmuz'a kadar İzmir'de çalışacak. Sarı-kırmızılılar, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek. 22 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesindeki Ronzone ve Fondo kentlerinde güç depolayacak.