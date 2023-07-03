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Genç kanat

Transferin hızlı ekibi Göztepe, 20 yaşındaki Senegalli sol bakat İbrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Genç kanat
1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, listesindeki Senegalli 20 yaşındaki sol kanat İbrahima Sory Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu, kulübün hakim ortağı Sport Republic'in düzenlediği özel turnuvada Senegal 1. Ligi ekiplerinden Diambers'te 4 gol, 2 asistle oynayıp kurmayların dikkatini çekti. Ayrıca yeni sezon hazırlıklarına başlayan Göztepe, 21 Temmuz'a kadar İzmir'de çalışacak. Sarı-kırmızılılar, 22 Temmuz'da 10 günlük kamp için İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek. 22 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesindeki Ronzone ve Fondo kentlerinde güç depolayacak.
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