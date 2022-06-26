Altay imzalıyor

Geçen sezon ilk teknik direktörlük deneyimini Manisa Futbol Kulübü'nde yaşayan Turgay Altay, İzmir temsilcisi Göztepe ile anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki teknik direktörün pazartesi günü İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Turgay Altay, "Göztepe, taraftar profili ve kurumsal yapısı ile çok büyük potansiyele sahip bir camia. Bu kulüp benim çocukluk hayalim. Ben aslında Süper Lig ekiplerinden teklif bekliyordum. Ancak konu Göztepe olunca bulunduğu ligin de hiçbir önemi kalmıyor" sözlerini sarfetti.