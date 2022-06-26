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Altay imzalıyor

Göztepe’de teknik direktörlük görevi Turgay Altay’a emanet. 42 yaşındaki çalıştırıcının pazartesi günü sözleşme imzalaması bekleniyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Altay imzalıyor
Geçen sezon ilk teknik direktörlük deneyimini Manisa Futbol Kulübü'nde yaşayan Turgay Altay, İzmir temsilcisi Göztepe ile anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki teknik direktörün pazartesi günü İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi. Turgay Altay, "Göztepe, taraftar profili ve kurumsal yapısı ile çok büyük potansiyele sahip bir camia. Bu kulüp benim çocukluk hayalim. Ben aslında Süper Lig ekiplerinden teklif bekliyordum. Ancak konu Göztepe olunca bulunduğu ligin de hiçbir önemi kalmıyor" sözlerini sarfetti.
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