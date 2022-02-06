Göztepe - Altay maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor.
GÖZTEPE - ALTAY MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Kerem, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo
Altay: Lis, Tolga, Murat, Björkander, Özgür, Rodriguez, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Kappel, Deniz
GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe - Altay maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.