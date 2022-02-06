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Göztepe - Altay maçı canlı

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 18:56
Göztepe - Altay maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor.

GÖZTEPE - ALTAY MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Kerem, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo

Altay: Lis, Tolga, Murat, Björkander, Özgür, Rodriguez, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Kappel, Deniz

GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Altay maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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