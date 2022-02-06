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Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sarper Barış Saka ve ekibi yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 14:22
Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Altay maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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