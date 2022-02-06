Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Altay zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Altay maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.