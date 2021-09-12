Göztepe Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam ediyor.

Bu kapsamda Göztepe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.





GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe - Medipol Başakşehir maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 20.00'da beIN Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor.