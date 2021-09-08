Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika spor haberi: Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Göztepe Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına girmişti. İzmir temsilcisi teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 12:44 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 12:55
Son dakika spor haberi: Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göz-Göz, daha önce de birçok kez takımın başına getirmek istediği Sırp teknik adam Nestor El Maestro'da karar kıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Göztepe Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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