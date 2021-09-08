Son dakika spor haberi: Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi.

Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan, Emre Belözoğlu, Hamza Hamzaoğlu, Levent Şahin ile Hüseyin Eroğlu'nu listesine alan Göz-Göz, daha önce de birçok kez takımın başına getirmek istediği Sırp teknik adam Nestor El Maestro'da karar kıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Göztepe Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.