Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den Subotic bombası!

Marko Mihojevic'in sakatlığı sonrası alternatif arayan Göztepe'ye Neven Subotic önerildi. 2020-21 sezonunda da Denizlispor forması giyen futbolcunun ismi menajerler tarafından Göz- Göz'e sunuldu. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
Subotic; Mainz, Köln, Dortmund, Saint Etienne ve Unuion Berlin formalarını giydikten sonra 2020- 2021 sezonunun ilk yarısında Denizlispor'da forma giymiş, yarım sezonluğuna Altach'a gitmişti. Yeni Asır'ın haberine göre Sırbistan Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen Subotic kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.