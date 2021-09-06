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Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den Subotic bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'e Neven Subotic ismi önerildi. Geçtiğimiz sezon Denizlispor forması giyen futbolcunun ismi menajerler tarafından İzmir ekibine sunuldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 12:12
Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den Subotic bombası!

Marko Mihojevic'in sakatlığı sonrası alternatif arayan Göztepe'ye Neven Subotic önerildi. 2020-21 sezonunda da Denizlispor forması giyen futbolcunun ismi menajerler tarafından Göz- Göz'e sunuldu. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Subotic; Mainz, Köln, Dortmund, Saint Etienne ve Unuion Berlin formalarını giydikten sonra 2020- 2021 sezonunun ilk yarısında Denizlispor'da forma giymiş, yarım sezonluğuna Altach'a gitmişti. Yeni Asır'ın haberine göre Sırbistan Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen Subotic kariyerinde yeni bir çıkış arıyor.

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