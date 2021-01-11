Haberler Göztepe Son dakika: Peter Zulj Göztepe'de!

Son dakika: Göztepe'de!

Son dakika transfer haberleri | 'de kötü günler geçiren ve haftalar süren kazanamama serisinin ardından teknik direktör ile yolları ayıran Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:09
Son dakika: Peter Zulj Göztepe'de!

'de kötü günler geçiren ve haftalar süren kazanamama serisinin ardından teknik direktör ile yolları ayıran Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda ile sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

9 Haziran 1993'te 'nın şehrinde dünyaya gelen Zulj, forması ile profesyonel olduktan sonra ülkesinin , Hartberg, , , ve takımlarında forma giyerken 2018/19 sezonunda ise 'nın takımına transfer oldu.

da görev yapan oyuncunun kariyerinde ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

Peter Zulj'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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