Son dakika: Peter Zulj Göztepe'de!

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve haftalar süren kazanamama serisinin ardından teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayıran Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda Peter Zulj ile sözleşme imzaladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

9 Haziran 1993'te Avusturya'nın Wels şehrinde dünyaya gelen Zulj, Rapid Wien forması ile profesyonel olduktan sonra ülkesinin Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giyerken 2018/19 sezonunda ise Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

Avusturya milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde A Milli Takım ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

Peter Zulj'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.