Kaleyi tutturamıyor

Lige 5-1'lik Denizli galibiyetiyle başlayan Göztepe son beş maçta galibiyet yüzü göremedi. İzmir ekibi son üç deplasman maçında sadece bir isabetli şut çekerek çok kötü bir performans çizdi. Sarıkırmızılılarda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın başarılı oyunu ise yüzleri güldürdü. Göz- Göz, Kasımpaşa ile 0-0 kalmıştı.