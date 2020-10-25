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Kaleyi tutturamıyor

Lige 5-1'lik galibiyetiyle başlayan son beş maçta galibiyet yüzü göremedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:06 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Kaleyi tutturamıyor

Lige 5-1'lik galibiyetiyle başlayan son beş maçta galibiyet yüzü göremedi. ekibi son üç deplasman maçında sadece bir isabetli şut çekerek çok kötü bir performans çizdi. Sarıkırmızılılarda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın başarılı oyunu ise yüzleri güldürdü. Göz- Göz, ile 0-0 kalmıştı.

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