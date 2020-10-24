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kazanamıyor

’de 6. haftanın açılış maçında ile deplasmanda golsüz berabere kalan 'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:19
Göztepe kazanamıyor

'de 6'ncı haftanın açılış maçında ile deplasmanda golsüz berabere kalan , galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sezonun ilk haftasında Stadı'nda Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar ardından oynadığı karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu periyotta , Gaziantep Futbol Kulübü, ve Kasımpaşa ile berabere kalan Göztepe, 'ye evinde 3-2 mağlup oldu. Göztepe ilk 6 haftada 7 puan topladı. Ağları 10 kez sarsar ekibi kalesinde ise 7 gol gördü.

Teknik direktör İlhan Palut Kasımpaşa karşısında fazla top kaybı yaptıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Erken top kayıpları yapmamız organize olmamızı engelledi. İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız oldu. Ancak ilk devrede Kasımpaşa genel anlamda topa hakim oldu" dedi. İkinci devrede ise dinamizmi artırdıklarını vurgulayan Palut, "Son yarım saatte geçiş atakları adına elverişli alanlar doğdu. Burada son pas ve son vuruşlarda sonuca varamadık. Artık kazanmak istiyoruz, buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu, Göztepe gelecek hafta evinde Aytemiz 'la oynayacak.

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