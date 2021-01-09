Haberler Göztepe Göztepe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

0-1 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri | 'in 18. haftasının açılış gününde sahasında 'u konuk etti. Ligde beş haftadır kazanamayan ve yalnızca bir beraberliği bulunan , mutlak üç puan için çıktığı karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Konuk Antalyaspor ise galibiyetinin ardından Göztepe'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürdü...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:55
Göztepe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 18. haftasının açılış gününde sahasında 'u konuk etti.

Ligde beş haftadır kazanamayan veyalnızca bir beraberliği bulunan , mutlak üç puan için çıktığı karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Konuk Antalyaspor ise galibiyetinin ardından Göztepe'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol 77. dakikada 'ten geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Göztepe 19 puanla 14. sırada kalırken, konuk Antalyaspor puanını 24'e çıkartarak 8. sıraya yükseldi.

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