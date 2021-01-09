Göztepe 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasının açılış gününde Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Ligde beş haftadır kazanamayan veyalnızca bir beraberliği bulunan İzmir temsilcisi, mutlak üç puan için çıktığı karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Konuk Antalyaspor ise Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe'yi de mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol 77. dakikada Doğukan Sinik'ten geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Göztepe 19 puanla 14. sırada kalırken, konuk Antalyaspor puanını 24'e çıkartarak 8. sıraya yükseldi.