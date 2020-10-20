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o isimler umut verdi! ve ...

'in son haftasında 'ye 3-2 boyun eğen ekibi bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Göztepe’de mağlubiyete rağmen kaleci ve Brezilyalı orta saha ’nin performansları gelecek haftalar için umut verdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 13:06
Göztepe o isimler umut verdi! İrfan Can ve Guilherme...

'de 'ye Stadı'nda 3-2 yenilerek bu sezon ilk defa sahadan mağlup ayrılan 'de kaleci ve Brezilyalı orta saha 'nin performansları gelecek haftalar için umut verdi. Sezon başında 'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki İrfan Can, Fenerbahçe karşısında 3 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla farklı yenilgiyi önledi. Özellikle Fenerbahçeli forvetlerin karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda refleksleriyle gole izin vermeyen İrfan Can camianın beğenisini topladı.

ALPASLAN 4 HAFTA YOK
Göztepe'nin 'dan transfer ettiği ofansif orta saha Guilherme de ilk kez on birde başladığı maçta 2 gol attı. ve oyunu yönlendirmesiyle dikkat çeke Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarına önemli pozisyonlar da hazırladı. Göztepe'ye Fenerbahçe maçından önce sakatlanan ve kadrodan çıkarılan 'ten ise kötü haber geldi. İdmanda sakatlanan deneyimli stoperin sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 26 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine antrenmanda sakatlanan Yalçın Kayan'ın da kasığında yırtık olduğu, genç oyuncunun 2 hafta formasından uzak kalacağı bildirildi.

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