Haberler Göztepe Halil Akbunar Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı

formasıyla 100. maçına çıktı

'in 11. haftasında 'u konuk eden 'nin takım kaptanı , sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:45
Halil Akbunar Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı

'in 11. haftasında 'u konuk eden 'nin takım kaptanı , sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl 'da kiralık olarak forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve 'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.

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