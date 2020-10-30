Göztepe'de corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

Göztepe'de bir futbolcu, teknik ekipten bir kişi ve bir yönetici corona virüsüne yakalandı. İzmir ekibi yaptığı açıklamada, rutin olarak gerçekleştirilen COVID-19 testlerinde 3 ismin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama...

Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.