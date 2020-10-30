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'de corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. ekibi resmi hesabından, 1 futbolcu, 1 teknik ekip çalışanı ve 1 yöneticinin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 3 ismin de ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:02 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 11:20
Göztepe'de corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

'de bir futbolcu, teknik ekipten bir kişi ve bir yönetici corona virüsüne yakalandı. ekibi yaptığı açıklamada, rutin olarak gerçekleştirilen COVID-19 testlerinde 3 ismin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama...

A Takımımıza yapılan rutin PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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