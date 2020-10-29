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’de altyapıdan yetişen 3 genç futbolcu profesyonel oldu!

takımlarından 'de 3 genç futbolcu profesyonel oldu. ekibinde altyapıdan yetişen ön libero , orta saha Yılmaz Basrav ve orta saha ve sağ bek oyuncusu ile 5’er yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 13:13
Göztepe’de altyapıdan yetişen 3 genç futbolcu profesyonel oldu!

'in köklü kulüplerinden 'de altyapıdan yetişen 3 genç oyuncu profesyonelliğe ilk adımlarını attı. Sarı-kırmızılı kulüp, U12 takımından itibaren altyapıda forma giyen 19 yaşındaki ön libero , U19 ve U21 takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yılmaz Basravi ve U14 takımından itibaren sarı-kırmızılı formayı terleten orta saha ve sağ bek oyuncusu 18 yaşındaki ile 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe daha önce altyapısından yetişen19 yaşındaki merkez orta daha oyuncusu Efe Binici ile de 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.





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