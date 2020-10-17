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teknik direktörü İlhan Palut'tan açıklaması!

Milli aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'in 5. haftasında 'yi konuk edecek 'de hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör İlhan Palut, sarı lacivertliler karşısında mağlubiyet yaşamak istemiyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:27
Göztepe teknik direktörü İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de milli maç arasının ardından yarın saat 19.00'da başlayacak maçta zirve adaylarından 'yi konuk edecek , planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez sarı-lacivertlileri ağırlayacak sarı-kırmızılılarda İtalyan forvet Stefano Napoleoni dışında eksik bulunmazken, yeni transferlerden orta saha Obina Nwobodo'nun ise tamamen iyileştiği bildirildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un Fenerbahçe müsabakasında bazı değişikliklere gideceği ifade edildi. Genç teknik adamın orta sahada Guilherme'yi Mossoro'nun yerine oynatacağı, genç Yalçın'ı da kulübeye çekip Andre Pko'ya şans vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerle birlikte güçlü bir kadro yapısına sahip olduğunu belirten İlhan Palut, "Zorlu bir maça çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Milli arada iyi hazırlandık, inancımız tam" dedi.

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