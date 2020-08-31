Gençler yetişecek
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, rezerv lig oluşturulması kararına ilişkin, "Biz elimizdeki genç oyuncuları mutlaka önce geliştirmek istiyoruz. Gençleri Türk futboluna hediye etmek istiyoruz. Mali gelir elde edersek bu da hepimize kazanç olacak" dedi.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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