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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Gençler yetişecek

Gençler yetişecek

, rezerv lig oluşturulması kararına ilişkin, "Biz elimizdeki genç oyuncuları mutlaka önce geliştirmek istiyoruz. futboluna hediye etmek istiyoruz. Mali gelir elde edersek bu da hepimize kazanç olacak" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, rezerv lig oluşturulması kararına ilişkin, "Biz elimizdeki genç oyuncuları mutlaka önce geliştirmek istiyoruz. futboluna hediye etmek istiyoruz. Mali gelir elde edersek bu da hepimize kazanç olacak" dedi.
  1. 31.8.2020
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