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01 Eylül 2020, Salı
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’ye İsviçreli talip

Göztepe’ye İsviçreli talip

İsviçreli fon şirketiyle bir araya gelen Başkan Sepil, kulübün yüzde 50’sinin devri konusunda 70 milyon dolarlık ortaklık sözleşmesi imzalamaya hazırlanıyor.

'nin son talibi İsviçreli bir yatırım şirketi oldu. ve Amerikalı yatırımcılarla görüşen Başkan 'in, İsviçreli fon şirketiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Kulübün yüzde 50'sinin devri konusunda görüşmeler yapıldığı ve kısa süre içinde 70 milyon dolar üzerinden sözleşmesi imzalanabileceği bildirildi. ABD'li şirketin ise Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesine talip olduğu ve 110 milyon dolar yatırım ücretini gözden çıkardığı öğrenildi. Başkan Sepil'in kulübün hisselerinin tamamını devretmeye sıcak bakmadığı ve yönetimde yine söz sahibi olacağı kaydedildi. Mehmet Sepil, 2014 yılında Göztepe'yi Altınbaş Holding'ten 7 milyon 500 bin dolar bedelle devralmıştı.
  1. 1.9.2020
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