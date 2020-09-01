Galatasaray'da Jesse Sekidika Göztepe yolcusu!
Kış transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. 24 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekiplerinden Göztepe devreye girdi.
Galatasaray'ın transferde Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Jese Sekidika, Göztepe yolunda. Yeni Asır'ın haberine göre, dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi transfer ederek yeni bir görünüme kavuşan İzmir ekibi, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı bünyesine katmayı planlıyor.
FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Jesse Sekidika Göztepe yolcusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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