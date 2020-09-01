Galatasaray'da Jesse Sekidika Göztepe yolcusu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'da yolcusu!

Galatasaray'da Jesse Sekidika Göztepe yolcusu!

Kış döneminde 'ın ezeli rakibi 'ye transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. 24 yaşındaki futbolcu için ekiplerinden devreye girdi.

'ın transferde 'nin elinden kaptığı Jese Sekidika, yolunda. Yeni Asır'ın haberine göre, dış transferde ileri uca Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'yi ederek yeni bir görünüme kavuşan ekibi, bir hücumcu daha almak için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ın kadroda değerlendirmediği Nijeryalı sağ kanat oyuncusu 'yı bünyesine katmayı planlıyor.

FUTBOLCU OLUMLU BAKIYOR
Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, ekibine teklifini iletti. Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.

  1. 01.09.2020
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